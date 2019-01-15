На Эстонию надвигаются метели

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-10, утром на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Во второй половине дня на островах облачность уплотнится, и к вечеру снова пойдет снег, вероятна метель. Ветер западный и северо-западный, ослабеет, вечером сменит направление на юго-восточное и усилится до 5-10, на островах до 10-14, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 5-7 градусов мороза, вечером повысится до нуля.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, метель, после полуночи местами дожди, вероятна гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12, порывами 15 м/сек. Начиная с островов, ветер сменит направление на юго-западное и усилится на побережье до 12-15, порывами до 23 м/сек. Температура воздуха около полуночи 5-10 градусов мороза, к утру повысится до -1 и +4. Днем ожидается облачная погода, снег, местами метель. мокрый снег и дожди перейдут к вечеру в снег, ожидается метель. Ветер юго-западный и западный, 10-14, порывами 17, на островах и побережье до 23 м/сек, вечером сменит направление на северо-западное. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов тепла, вечером понизится до 4 градусов мороза.