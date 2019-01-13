На Эстонию надвигается волна холодов

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10, местами -12, на островах -1..-4°С.

Во вторник днем облачно с прояснениями. Во многих местах снег, возможна метель. Ветер западных направлений 3-9, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха во вторник днем -1..-7°С.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, утром на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10, местами до -12, на островах -1..-4°С.

В среду днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха в среду днем -1..-6°С.

В ночь на четверг облачность уплотнится. Осадки распространятся с запада на восток. Местами метель. Опасность гололеда. Ветер перейдет к южному, юго-западному 5-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в начале ночи -5..-10, к утру повысится -2..+3°С.