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На дорогах Эстонии таится опасность

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Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

В воскресенье с утра на дорогах Эстонии водителей подстерегает опасность гололедицы — об этом BNS сообщил информационный центр дорожного движения.

По его данным, с раннего утра воскресенья покрытие основных шоссе и крупнейших опорных дорог было сырым после обработки реагентами или покрыто влажным снегом. Местами встречаются заснеженные и обледенелые участки дорог.

В центральной и юго-восточной части страны кратковременный снегопад. Температура поверхности дорог ниже нулевой отметки и на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Синоптики обещают в воскресенье в течение дня облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременный снег, на островах и западном побережье материка мокрый снег.

Температура воздуха от -4 до 0 градусов, опасность гололедицы на дорогах.

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