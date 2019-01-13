На дорогах Эстонии таится опасность

По его данным, с раннего утра воскресенья покрытие основных шоссе и крупнейших опорных дорог было сырым после обработки реагентами или покрыто влажным снегом. Местами встречаются заснеженные и обледенелые участки дорог.

В центральной и юго-восточной части страны кратковременный снегопад. Температура поверхности дорог ниже нулевой отметки и на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Синоптики обещают в воскресенье в течение дня облачную с прояснениями погоду. Местами кратковременный снег, на островах и западном побережье материка мокрый снег.