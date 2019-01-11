В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

В ночь на воскресенье переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем переменная облачность, по регионам снегопады. Вечером начиная с юго-запада облачность сгустится, поздно вечером в район Рижского залива придет новая зона осадков. Ветер южных направлений, 2-8, вечером на островах и побережье южный и юго-восточный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье островов 0-2 градуса тепла.

В ночь на понедельник облачно. По всей стране распространятся снегопады, на западе страны также мокрый снег, местами метели. Ветер юго-восточный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек, утром переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла. Днем облачно. Пройдет снег, на западе страны также мокрый снег. Ветер начиная с островов переменится на северный и северо-западный, 4-10, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.