Мхом 2019 года стал сфагнум Вульфа

По ее словам сфагнум Вульфа – один из четырех видов торфяного мха, находящихся под охраной. В 1860 году этот вид описал тартуский школьный учитель К.Г. Гиргенсон. А название этот торфяной мох получил по имени Карла Эмиля Рудольфа фон Вульфа, владельца Тяхтвереской мызы, на землях которого собрали и описали этот вид.

По данным e-floora, торфяной сфагнум Вульфа произрастает отдельными подушками или образует сплошные ковры в торфяных или заболоченных сосняках, реже – по окраинам болот в тени деревьев. Его распространению угрожает осушение лесов, изменение видового состава лесов, исчезновение старых лесов и крупных деревьев, а также сплошные рубки.