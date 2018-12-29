Синоптики дали пугающий прогноз на Новый год

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 2-8, на островах порывами 13 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается облачная погода, вечером начиная с запада страны, пойдут снег и мокрый снег, которые распространятся на восток. В течение дня усилится юго-западный и южный ветер, 5-12, на побережье 18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся на восток страны, временами снег, мокрый снег и дожди. На дорогах возможна гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами 15-20 м/с. Днем облачно с прояснениями, по регионам снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами 15-20 м/с, во второй половине дня ослабеет и сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха ночью на западе страны 1 - 5 градусов тепла, на востоке от нуля до 4 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла.