Внимание, водители: на дорогах по-прежнему скользко

Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами. Местами на магистралях туман, видимость может быть плохой. Температура у дорожного полотна по-прежнему около нуля, поэтому местами на трассах сохраняется опасность гололедицы.