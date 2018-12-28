Внимание, водители: на дорогах по-прежнему скользко
28 декабря 2018, 17:52
Департамент шоссейных дорог просит водителей проявлять внимательность на автотрассах, поскольку в вечерние часы в пятницу на дорогах в Эстонии по-прежнему сохраняется опасность гололедицы.
Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами. Местами на магистралях туман, видимость может быть плохой. Температура у дорожного полотна по-прежнему около нуля, поэтому местами на трассах сохраняется опасность гололедицы.
По прогнозу, вечером и в ночь на субботу ожидается облачная погода, на востоке и юге страны небольшой мокрый снег, снег, возможен туман. Температура воздуха от -2 до +1, сохраняется опасность гололедицы.