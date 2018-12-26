Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с предупреждением

В переданном BNS пресс-релизе ведомство сообщило, что во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно сухим или влажным после обработки реагентами. Температура воздуха и дорожного покрытия близка к нулевой отметке, поэтому местами на дорогах может начаться гололедица.

По прогнозам, в среду вечером и в ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от -4 до +2 градусов, сохраняется опасность гололеда и на дорогах — гололедицы. Ночью местами туман, на дорогах может появиться иней.