Ср, 26.12.2018
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Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с предупреждением

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Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Birgit Itse

В вечерние часы в среду движение по дорогам в Эстонии может быть осложнено гололедицей, предупредил департамент шоссейных дорог.

В переданном BNS пресс-релизе ведомство сообщило, что во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно сухим или влажным после обработки реагентами. Температура воздуха и дорожного покрытия близка к нулевой отметке, поэтому местами на дорогах может начаться гололедица.

По прогнозам, в среду вечером и в ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха от -4 до +2 градусов, сохраняется опасность гололеда и на дорогах — гололедицы. Ночью местами туман, на дорогах может появиться иней.

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