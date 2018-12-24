Из-за извержения вулкана Этна частично закрыто воздушное пространство Сицилии

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) сообщает, что регион потрясли более 130 подземных толчков, самый сильный из которой достигал магнитуды 4. Это первое извержение на склонах Этны за последние десять лет, однако INGV указывает, что оно, скорее всего, не опасно.

Принимая во внимание плохую видимость из-за выброшенной в воздух пыли, власти частично закрыли местное воздушное пространство и разрешили приземляться в аэропорту "Катания" всего четырем самолетам в час.

Видимость по-прежнему плохая, и сейчас невозможно констатировать, сопровождалось ли извержение выбросом лавы, признает INGV. Во второй половине дня было зафиксировано снижение как выбросов пепла, так и числа подземных толчков.