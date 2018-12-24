Эстонию замело снегом: читайте, в каком регионе осадки плотнее всего
24 декабря 2018, 15:15
В понедельник в Эстонии повсеместно нужно учитывать, что дороги заснежены, сообщает департамент шоссейных дорог.
С утра в понедельник поверхность главных и крупных второстепенных шоссе преимущественно заснежена или влажная от обработки реагентами, колеи от колес транспорта на дорожном полотне чистые от снега или влажная от обработки реагентами. По регионам идет снег, осадки плотнее всего в Пярнуском уезде, видимость ограничена.
По данным службы погоды Эстонии, утром снегопады продолжаются, днем осадков станет меньше и будут преимущественно на побережье и на юге страны. Температура воздуха остается минусовой.