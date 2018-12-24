Эстонию замело снегом: читайте, в каком регионе осадки плотнее всего

С утра в понедельник поверхность главных и крупных второстепенных шоссе преимущественно заснежена или влажная от обработки реагентами, колеи от колес транспорта на дорожном полотне чистые от снега или влажная от обработки реагентами. По регионам идет снег, осадки плотнее всего в Пярнуском уезде, видимость ограничена.