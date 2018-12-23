В праздники погода порадует жителей Эстонии, однако синоптики предупреждают об опасности

В ночь на вторник облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром облачность усилится, снегопады и мокрый снег достигнут северо-запада страны и островов. До полуночи ветер слабый, переменных направлений, после полуночи юго-западный, 5-10 м/сек. На островах и в Финском заливе ветер порывами 15 м/сек. Температура воздуха 4-9, до полуночи местами до 13 градусов мороза. К утру потеплеет.

Днем зона осадков распространится на материковую часть страны, возможны метели, местами также возможны дожди, вероятность гололедицы выше всего на западе страны, вечером также в центральных регионах. Вероятность осадков ниже на юго-востоке страны, но и там возможна поземка. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером на островах западный и северо-западный. Температура воздуха на западе страны от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в центральных регионах и на востоке страны 2-7 градусов мороза. К вечеру немного потеплеет.

В ночь на среду до полуночи преимущественно облачно. На западе страны мокрый снег и дождь, на востоке преимущественно мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. После полуночи облачность начиная с островов рассеется, осадки прекратятся. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами до 14, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, до полуночи на юго-востоке страны 2-5 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Только на востоке страны возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 6-11, порывами до 14, на побережье до 18 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.