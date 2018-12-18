Вт, 18.12.2018
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Внимание всем! Синоптики переписали прогноз на Рождество

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Рождественский рынок в Таллинне.

ФОТО: MediaMarketing

Если еще в начале месяца Служба погоды прогнозировала, что, по всей вероятности, на Рождество в этом году будет оттепель, то теперь обещают снег и мороз.

Морозная погода ожидается на протяжении всей предшествующей Рождеству недели. Например, на выходных перед праздником местами ожидается до -11 градусов.

24 декабря также ожидается зимняя погода. На границе двух областей атмосферного давления вероятность снегопадов будет сравнительно высокой.

Синоптики пока только уточняют, следует ли в последующие праздничные дни ожидать только легких снегопадов или они станут к вечеру более сильными. В начале следующей недели температура воздуха ночью составит 4-9, местами даже ниже 10 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

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