Внимание всем! Синоптики переписали прогноз на Рождество
18 декабря 2018, 14:17
Если еще в начале месяца Служба погоды прогнозировала, что, по всей вероятности, на Рождество в этом году будет оттепель, то теперь обещают снег и мороз.
Морозная погода ожидается на протяжении всей предшествующей Рождеству недели. Например, на выходных перед праздником местами ожидается до -11 градусов.
24 декабря также ожидается зимняя погода. На границе двух областей атмосферного давления вероятность снегопадов будет сравнительно высокой.
Синоптики пока только уточняют, следует ли в последующие праздничные дни ожидать только легких снегопадов или они станут к вечеру более сильными. В начале следующей недели температура воздуха ночью составит 4-9, местами даже ниже 10 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.