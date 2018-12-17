Пн, 17.12.2018
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Ждать ли завтра зимней сказки? Читайте прогноз

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Зима. Иллюстративное фото.

ФОТО: Farzin Salimi / PantherMedia / Farzin Salimi

Синоптические процессы, определяющие сегодняшнюю погоду в Эстонии, очень вялые и медленные.

Мы остаемся на восточной периферии малоактивной области низкого давления, где тихая, слабо морозная погода. Кое-где пройдет снежок и могут быть небольшие прояснения.

Днем (18.12) облачно с прояснениями. Местами снег, на островах возможен и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на западном побережье и побережье островов до +1 °С.

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