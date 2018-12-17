Ждать ли завтра зимней сказки? Читайте прогноз
17 декабря 2018, 16:23
Синоптические процессы, определяющие сегодняшнюю погоду в Эстонии, очень вялые и медленные.
Мы остаемся на восточной периферии малоактивной области низкого давления, где тихая, слабо морозная погода. Кое-где пройдет снежок и могут быть небольшие прояснения.
Днем (18.12) облачно с прояснениями. Местами снег, на островах возможен и мокрый снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на западном побережье и побережье островов до +1 °С.