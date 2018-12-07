Следующий год может оказаться самым жарким в истории

Глобальное потепление влияет на атмосферные и климатические явления, которые в свою очередь оказывают влияние на всю планету. Одним из таких явлений ученые называют Эль-Ниньо. Именно из-за него предстоящий год может стать самым жарким в истории фиксируемых метеонаблюдений, пишет Korrespondent.

Эль-Ниньо возникает при резких колебаниях температуры верхних слоев воды в экваториальной части тихого океана. Это явление способно замедлить или полностью заблокировать пассатные ветра и подъем глубинных вод океана на поверхность. Это в свою очередь масштабно влияет на климат всей планеты.

Оно происходит каждые 2-7 лет, может длиться около 6 месяцев и влиять чуть ли не на всю планету.