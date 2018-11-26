После ночного снегопада дорожное покрытие в Эстонии покрыто снегом и льдом

В остальных регионах Эстонии дорожное покрытие влажное после обработки реагентами или сухое. Дорожные службы ведут обработку и расчистку проезжей части шоссе.

Об этом сообщил Центр управления дорожным движением, отметив, что температура дорожного покрытия с утра в понедельник ниже ноля. В северной и западной части Эстонии в утренние часы идет мокрый снег и снег.

По прогнозам, зона осадков в виде снега и мокрого снега двигается с Северной Эстонии через материк в южном — юго-восточном направлении. На островах и в западной части страны с утра в основном мокрый снег и дождь. На побережье осадки местами умеренные.