На этой неделе погода начнет постепенно меняться. Рассказываем, чего ждать

В ночь на пятницу преимущественно облачно, без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачная погода без осадков, местами туманы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла, на юго-востоке страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, во второй половине дня северо-западный, 3-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-8 градусов тепла.