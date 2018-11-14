На этой неделе погода начнет постепенно меняться. Рассказываем, чего ждать

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха будет преимущественно плюсовой.
В ночь на пятницу преимущественно облачно, без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
В ночь на субботу преимущественно облачная погода без осадков, местами туманы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла, на юго-востоке страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, во второй половине дня северо-западный, 3-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/сек, после полуночи северный и северо-восточный, 7-12, на островах порывами до 15, на северном побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, по регионам возможны дожди и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный, 7-12, на островах порывами до 15, на северном побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.