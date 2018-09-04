В Антарктиде замечено необъяснимое явление

Площадь А-68, который образовался в июле 2017 года, составляет 5,8 тысячи квадратных километров, а масса — примерно один триллион тонн. После того как он откололся от ледника Ларсен С, айсберг несколько раз зацеплялся за морское дно и был малоподвижным. Однако в июле этого года (в это время в Южном полушарии зима) спутниковые данные показали, что масса льда увеличила свою мобильность. За последние две недели айсберг повернулся на 10 градусов, а за две недели до этого — на 30 градусов.