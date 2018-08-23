На выходных в Эстонии обещают дожди и похолодание

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни погода будет преимущественно облачной и с дождями, температура воздуха чуть ниже 20 градусов.
В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Ветер южных направлений, 5-10, около полуночи на побережье порывами 14 м/сек. К утру на островах облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится, ветер сменит направление на западное. Днем на западе страны ожидается малооблачная погода и переменная облачность, кратковременные дожди по отдельным регионам, ветер юго-западный и западный, 4-9, вечером на островах порывами до 14 м/сек На востоке страны ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, к вечеру осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 3-7 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 16, днем 17-22 градуса тепла.
В ночь на воскресенье до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди местами, после полуночи облачность уплотнится, к утру осадки будут более обширными, местами вероятны грозы Ветер южных направлений, на востоке страны северо-западный и северный, 3-8 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южных направлений, на востоке страны северо-западный и северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16, днем 15-19 градусов тепла.
В ночь на понедельник на западе страны облачность разрядится, ожидается погода без существенных осадков, на востоке страны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 16, днем 18-20 градусов тепла.