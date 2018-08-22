Четверг подарит жителям Эстонии приятное летнее тепло
22 августа 2018, 16:22
Дождливая периферия области низкого давления скользит со Скандинавии в сторону Финляндии. Однако остающийся над Россией антициклон не пускает плотную массу облаков. Юго-западный поток вдоль границы двух барических образований несет в Эстонию тепло из Центральной Европы, и в результате этого у нас дует довольно сильный, но теплый ветер.
Днем, 23 августа, небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.