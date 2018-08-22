Дождливая периферия области низкого давления скользит со Скандинавии в сторону Финляндии. Однако остающийся над Россией антициклон не пускает плотную массу облаков. Юго-западный поток вдоль границы двух барических образований несет в Эстонию тепло из Центральной Европы, и в результате этого у нас дует довольно сильный, но теплый ветер.