Срочное предупреждение: на Эстонию надвигаются мощные ливни и грозы

В ночь на понедельник начавшийся с островов дождь распространится утром 20 августа до материка и местами осадки будут сильными.

В течение 12 часов во многих регионах количество осадков достигнет 15-30 мм. Днем увеличится и опасность грозы.

Температура воздуха завтра 16..22°C.

Ожидать вновь жаркую погоду пока не стоит

Предстоящая неделя в Эстонии принесет дождливую и умеренно теплую погоду, свидетельствующую о том, что лето понемногу близится к концу.

В ночь на вторник в Эстонии облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. После полуночи, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 11..16°C. Во вторник днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 4-10, на северном побережье в начале ночи северо-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C. В среду днем в Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер перейдет к южному и усилится 5-12, во второй половине дня на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 16..20°C.