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Нестандартный апрель На Эстонию надвигаются снегопады и сильный ветер

Снег в Таллинне.
Снег в Таллинне. Фото: Madis Veltman

В ночь на среду до полуночи ясно, на западе страны переменная облачность без осадков. После полуночи, начиная с северо-запада страны, облачность уплотнится.

Утром на север страны придет зона осадков, которая распространится на юг в виде дождя и мокрого снега, на востоке страны также пройдет снег. До полуночи ветер западных направлений 2-8, к утру на островах и побережье поднимется порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.

К утру потеплеет. В первой половине дня облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на юго-востоке страны также снег. Во второй половине дня прояснения, зона сильных осадков из Эстонии уйдет на юго-восток, останутся местами кратковременные снегопады и мокрый снег. Ветер начиная с островов сменит направление на северо-западное, поднимется до 5-12, порывами до 17, на западном побережье до 10-16, порывами до 20, на островах до 25 м/с.

Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов тепла, вечером похолодает. На дорогах возможна гололедица.

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