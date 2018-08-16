Прогноз погоды до понедельника: что нам принесут выходные

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, с утра с запада на восток будет перемещаться полоса дождей, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 14-19, на побережье до 16, днем 16-22 градуса тепла.