Прогноз погоды до понедельника: что нам принесут выходные

По данным службы погоды Эстонии, в субботу будет очень жарко, а затем станет чуть прохладнее.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, с утра с запада на восток будет перемещаться полоса дождей, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 14-19, на побережье до 16, днем 16-22 градуса тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем 17-22 градуса тепла.