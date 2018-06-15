В Латвии бушевал смерч: пострадали крыши домов и автомобиль

Член правления SIA Jelgavas tipogrāfija рассказал агентству LETA, что весьма необычное для Латвии природное явление снесло кровельное покрытие двух зданий компании.

Часть крыши упала на автомобиль одного из работников предприятия, сильно повредив его. Компания пока не может точно сказать, какой финансовый ущерб нанесла непогода.