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В Латвии бушевал смерч: пострадали крыши домов и автомобиль

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Смерч.

ФОТО: Scanpix

Вчера, 14 июня, днем в Елгаве прошел небольшой смерч, который снес крыши у двух зданий, принадлежащих SIA Jelgavas tipogrāfija, передает Rus.Tvnet.

Член правления SIA Jelgavas tipogrāfija рассказал агентству LETA, что весьма необычное для Латвии природное явление снесло кровельное покрытие двух зданий компании.

Часть крыши упала на автомобиль одного из работников предприятия, сильно повредив его. Компания пока не может точно сказать, какой финансовый ущерб нанесла непогода.

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