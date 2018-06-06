Фото: в районе Чернобыльской АЭС вторые сутки горит лес

«По состоянию на 10 часов утра 6 июня, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га. Ситуация контролируется. Открытого огня нет», - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, утверждают спасатели. В частности, по их данным, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль - 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

При этом ветер сегодня северный, то есть он дует со стороны Чернобыля в сторону Киева, отмечает украинское агентство УНИАН.

Напомним, пожар в зоне отчуждения был зафиксирован утром 5 июня. По данным ГСЧС, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

В тот же день сообщалось, что спасателям удалось уменьшить площадь пожара до 6 га. Угрозы распространения пожара за пределы зоны отчуждения нет, сообщали в ГСЧС.

Вечером 5 июня спасатели сообщили, что на месте пожара в Чернобыльской зоне были найдены факелы. В настоящее время выясняется, имеют ли они отношение к пожару, заявил на брифинге председатель Госпогранслужбы Украины Николай Чечеткин.