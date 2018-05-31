Неприятный сюрприз: качество воды в Эстонии ужасает в сравнении с другими странами

Отчет о качестве воды для купания в Европе основывается на показателях за прошлый год. Несмотря на общее ухудшение показателей, 85 процентов мест для купания в Европе отвечает высоким и строгим требования качества ЕС: вода в основном без загрязняющих веществ, передает Pärnu Postimees.

Эстония заняла в рейтинге 24-ое место с результатом 63,0. Для сравнения Латвия - на восьмом месте с результатом 91,1, а Литва - на 15-ом с результатом 85,1.

Рейтинг стран по качеству воды для купания. ФОТО: Euroopa Keskkonnaamet

Среди пляжей Таллинна плохое качество воды было только на Штромке, хотя еще в 2016 году вода была там признана хорошей. Лучшее качество воды было на пляжах в Пирита, Харку и Пикакари.

Синим обозначены места с лучшим качеством воды для купания, а красным - с худшим. ФОТО: скриншот