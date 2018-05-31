Неприятный сюрприз: качество воды в Эстонии ужасает в сравнении с другими странами

Согласно данным Департамента окружающей среды Европы за прошлый год, Эстония по качеству воды для купания среди 31 европейской страны занимает только 24 место.
Отчет о качестве воды для купания в Европе основывается на показателях за прошлый год. Несмотря на общее ухудшение показателей, 85 процентов мест для купания в Европе отвечает высоким и строгим требования качества ЕС: вода в основном без загрязняющих веществ, передает Pärnu Postimees.
Эстония заняла в рейтинге 24-ое место с результатом 63,0. Для сравнения Латвия - на восьмом месте с результатом 91,1, а Литва - на 15-ом с результатом 85,1.
Среди пляжей Таллинна плохое качество воды было только на Штромке, хотя еще в 2016 году вода была там признана хорошей. Лучшее качество воды было на пляжах в Пирита, Харку и Пикакари.
Качество воды всех пляжей Эстонии можно посмотреть здесь.