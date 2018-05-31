чт, 31.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Карта: жара привела к чрезвычайному положению по всей Эстонии

Карта: жара привела к чрезвычайному положению по всей Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Карта

ФОТО: Kuvatõmmis

Теплая и сухая погода за неделю привела к высокому уровню пожароопасности, на большей части территории Эстонии - чрезвычайная пожарная опасность (на карте отмечено красным), передает Postimees.

Смотрите, как менялся уровень пожароопасности с 27 мая по сегодняшний день:

via GIPHY

По данным Службы погоды, сухая и теплая погода будет и на следующей неделе, поэтому еще вырастет уровень пожароопасности в Эстонии. «Небольшая вероятность кратковременных дождей есть только 2 и 4 июня, хотя, видимо, количество осадком будет таким маленьким, что не поможет справиться с пожароопасностью», - сообщают синоптики.

ФОТО: Kuvatõmmis

Чрезвычайная пожарная опасность означает, что местные самоуправления могут запретить всевозможное использование и пребывание посторонним в лесу. С сегодняшнего дня по всей Эстонии запрещено в лесах курить, использовать гриль и разводить костры.

В условиях высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в природной среде разведение костров и любое использование открытого огня может привести к возгораниям в лесах и ландшафтным пожарам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ