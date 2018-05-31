Карта: жара привела к чрезвычайному положению по всей Эстонии

Смотрите, как менялся уровень пожароопасности с 27 мая по сегодняшний день:

По данным Службы погоды, сухая и теплая погода будет и на следующей неделе, поэтому еще вырастет уровень пожароопасности в Эстонии. «Небольшая вероятность кратковременных дождей есть только 2 и 4 июня, хотя, видимо, количество осадком будет таким маленьким, что не поможет справиться с пожароопасностью», - сообщают синоптики.

ФОТО: Kuvatõmmis

Чрезвычайная пожарная опасность означает, что местные самоуправления могут запретить всевозможное использование и пребывание посторонним в лесу. С сегодняшнего дня по всей Эстонии запрещено в лесах курить, использовать гриль и разводить костры.