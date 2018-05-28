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Галерея и видео: проливные дожди привели к наводнениям в Великобритании

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Сильные ливни вызвали наводнения в центральных районах Великобритании, сообщают в понедельник местные СМИ.

В частности, стихия затронула графства Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В городе Бирмингем затоплены многие дороги, что привело к транспортному коллапсу. Уровень воды на центральной улице города поднялся до 1,5 метра.

Местные метеорологические службы отмечают, что всего за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков.

По их прогнозам, в течение понедельника ситуация может ухудшиться, так как в центральных районах страны вновь ожидаются грозы и проливные дожди.

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