Галерея и видео: проливные дожди привели к наводнениям в Великобритании

В частности, стихия затронула графства Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В городе Бирмингем затоплены многие дороги, что привело к транспортному коллапсу. Уровень воды на центральной улице города поднялся до 1,5 метра.

Местные метеорологические службы отмечают, что всего за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков.