Галерея и видео: проливные дожди привели к наводнениям в Великобритании
28 мая 2018 г., 14:27
Сильные ливни вызвали наводнения в центральных районах Великобритании, сообщают в понедельник местные СМИ.
В частности, стихия затронула графства Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В городе Бирмингем затоплены многие дороги, что привело к транспортному коллапсу. Уровень воды на центральной улице города поднялся до 1,5 метра.
Местные метеорологические службы отмечают, что всего за один час в некоторых районах выпала среднемесячная норма осадков.
По их прогнозам, в течение понедельника ситуация может ухудшиться, так как в центральных районах страны вновь ожидаются грозы и проливные дожди.