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  • Видео: на Йемен и Оман обрушился циклон "Мекуну", который унес жизни как минимум 10 человек

Видео: на Йемен и Оман обрушился циклон "Мекуну", который унес жизни как минимум 10 человек

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ФОТО: STRDEL/AFP

Циклон «Мекуну» в Йемене и Омане унес жизни уже десяти человек, еще 30 пропали без вести, сообщили в воскресенье чиновники обоих государств, передает Rus.tvnet.lv.

Так, на йеменском острове Сокотра погибли семь человек, а пропали - 30. Пропавшие - граждане Йемена, Индии и Судана.

В свою очередь в Омане погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка.

Циклон, достигший суши вечером в четверг, принес сильный ветер с дождем, что вызвало разрушения и наводнения. В третьем по величине городе Омана Салале за день выплата трехлетняя норма осадков.

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