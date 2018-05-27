Видео: на Йемен и Оман обрушился циклон "Мекуну", который унес жизни как минимум 10 человек
27 мая 2018 г., 16:20
Циклон «Мекуну» в Йемене и Омане унес жизни уже десяти человек, еще 30 пропали без вести, сообщили в воскресенье чиновники обоих государств, передает Rus.tvnet.lv.
Так, на йеменском острове Сокотра погибли семь человек, а пропали - 30. Пропавшие - граждане Йемена, Индии и Судана.
В свою очередь в Омане погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка.
Циклон, достигший суши вечером в четверг, принес сильный ветер с дождем, что вызвало разрушения и наводнения. В третьем по величине городе Омана Салале за день выплата трехлетняя норма осадков.