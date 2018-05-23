Предсказатель погоды рассказал, каким будет июнь

В отличие от предыдущих лет, в этом июне снегопад Эстонии не грозит, а Иванов день, по имеющимся сейчас данным, скорее всего, будет без осадков и теплым, прогнозирует предсказатель погоды Юри Каменик.
«Погода необычайно ясная, солнце светит и сильно согревает земную поверхность, облаков нет. Это обусловлено антициклоном, и эти антициклоны здесь уже две недели», - так Каменик в передаче «Ringvaade» объяснил установившуюся в последнее время теплую погоду.
По его словам, за пару недель солнце прогрело воздух. Поскольку антициклон малоподвижен, теплый воздух практически стоит на одном месте.
«Нет того воздушного потока, которые приносит изменения с Атлантического океана», - добавил Каменик.
«Последние прогнозы показывают, что по меньшей мере до конца мая продержится теплая погода, особых осадков не будет», - заметил он, добавив, что такая погода может продолжиться и в начале июня.
По словам Каменика, опыт показывает, что если в середине и во второй половине мая устанавливается период хорошей погоды до десяти дней, то и летом будет, скорее всего, теплая погода.
«Может быть, июнь обычно прохладнее, но в конце июня и в начале июля теплая погода возвращается».
Если в последние три года в июне в Эстонии шел снег, то в этом году, по оценке Каменика, снег нам не грозит.
«Я думаю, что и июнь, по сравнению с предыдущими годами, будет теплее».
Под конец интервью ведущий Марко Рейкоп попытался выведать у предсказателя и прогноз на Иванов день, но Каменик не стал особо раскрывать карты. При этом он все же отметил, что есть вероятность примерно в 65%, что в Иванов день будет погода без осадков, температура воздуха днем будет выше 20 градусов, а ночью - от 7 до 12 градусов.
Каменик добавил, что точный прогноз на Иванов день можно будет узнать только за пять-семь дней до праздника.