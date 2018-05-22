Прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни: температура поднимется до 28 градусов

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северный и северо-западный, 2-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-23, на побережье местами 15 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 10 градусов тепла. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла, на побережье местами 15 градусов тепла.