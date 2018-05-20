Апокалипсис на Гавайях: лава добралась до балкона жилого дома, есть пострадавший

Брызги лавы попали мужчине на ногу, сообщает Hawaii News Now со ссылкой на сделанное накануне заявление пресс-секретаря округа Гавайи Джанет Снайдер. По ее словам, в момент происшествия гавайец стоял на балконе третьего этажа у себя дома.

Брызги по воздуху попали мужчине на ногу. "Лава попала ему на голень и повредила всю ногу, начиная с этого места до низа", - рассказала Снайдер. Как отмечает издание, мужчину госпитализировали с серьезными ранами.

Местные власти предупреждают жителей, что брызги лавы, независимо от их объема, могут быть смертельно опасными. Всем оказавшимся в зоне бедствия советуют держаться подальше от потоков лавы и трещин, вызываемых извержением, чтобы избежать травм.