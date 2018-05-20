Апокалипсис на Гавайях: лава добралась до балкона жилого дома, есть пострадавший

Появился первый пострадавший от продолжающегося извержения вулкана Килауэа на Гавайях, где на минувшей неделе был введен режим чрезвычайного положения. Житель селения Пахоа получил травму, даже не покидая свой дом, передает Newsru.com.
Брызги лавы попали мужчине на ногу, сообщает Hawaii News Now со ссылкой на сделанное накануне заявление пресс-секретаря округа Гавайи Джанет Снайдер. По ее словам, в момент происшествия гавайец стоял на балконе третьего этажа у себя дома.
Брызги по воздуху попали мужчине на ногу. "Лава попала ему на голень и повредила всю ногу, начиная с этого места до низа", - рассказала Снайдер. Как отмечает издание, мужчину госпитализировали с серьезными ранами.
Местные власти предупреждают жителей, что брызги лавы, независимо от их объема, могут быть смертельно опасными. Всем оказавшимся в зоне бедствия советуют держаться подальше от потоков лавы и трещин, вызываемых извержением, чтобы избежать травм.
Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км. Вулкан Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.