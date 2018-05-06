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Российский космонавт обнародовал удивительное видео

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Луна. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX.

Российский космонавт Олег Артемьев запечатлел на видео заходящую за горизонт Луну. Кадры, снятые из иллюминатора Международной космической станции, опубликованы на его странице в социальной сети ВКонтакте, передает Lenta.ru.

Вместе с Артемьевым на МКС сейчас находится россиянин Антон Шкапплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и японский космонавт Норисигэ Канаи. Они отправились на станцию 15 марта 2018 года.

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