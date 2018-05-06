Российский космонавт обнародовал удивительное видео

Вместе с Артемьевым на МКС сейчас находится россиянин Антон Шкапплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и японский космонавт Норисигэ Канаи. Они отправились на станцию 15 марта 2018 года.