Шимпанзе. Иллюстративное фото. ФОТО: STRINGER/REUTERS

Единственная задокументированная учеными война между… шимпанзе началась с жестокого убийства.

Шел январь 1974 года. Шимпанзе по имени Годи обедал в одиночестве, сидя на дереве в парке Гомбе-Стрим в Танзании.

Увлекшись принятием пищи, Годи не заметил, как его окружила группа из восьми шимпанзе.

"Он спрыгнул с дерева и побежал, но его догнали", - рассказывает британский приматолог Ричард Рэнгем в документальном фильме Би-би-си "Демонический примат".

"Один из них схватил его за ступню, другой - за лапу. Его повалили на землю и начали бить. Избиение продолжалось больше пяти минут. Когда его отпустили, он едва мог передвигаться", - говорит ученый.

Больше Годи не видели.

С этого кровавого инцидента началась "четырехлетняя война", названная так известным британским приматологом Джейн Гудолл. Этот конфликт разделил сообщество шимпанзе в Гомбе и породил волну убийств и жестокости. Ничего подобного ученым ранее наблюдать не приходилось.

Однако точная причина раскола непонятна, говорит преподаватель эволюционной антропологии в американском университете Дьюка Джозеф Фельдблюм.

В марте Фельдблюм опубликовал результаты исследования в "Американском журнале физической антропологии", в котором описываются детали истории "власти, амбиций и зависти", ставших причиной кровавой войны.

Люди и обезьяны

84-летний приматолог Гудолл изменила наше понимание шимпанзе (и людей), когда она выяснила, что обезьяны изготавливают и используют инструменты, могут общаться на примитивном языке и могут понимать, о чем думают другие представители стаи.

Но Гудолл также выяснила, что эти животные могут быть очень жестокими.

Четыре года ученые следили и документировали то, как группировки Касакела и Кахама, проживавшие на севере и на юге парка, нападали, избивали и убивали друг друга.

За это время треть мужских особей шимпанзе в Гомби погибла из-за насилия других шимпанзе.

"Эта война еще больше приблизила шимпанзе к нам, чем я раньше полагала", - рассказывает Гудолл в документальном фильме Би-би-си.

Насилие было настолько беспрецедентным и чрезмерным, что некоторые исследователи предположили, что оно было неумышленно спровоцировано самой Гудолл, когда та начала свои исследования, установив кормушки для животных на станциях наблюдения.

Они предполагают, что "две разные группы шимпанзе сосуществовали или даже начинали смешиваться, пока Гудолл не начала свои исследования, а установленные ей кормушки лишь ненадолго свели их вместе и помирили, но вскоре вновь произошло разделение", - говорится в работе, опубликованной в журнале университета Дьюка.

"Но новые результаты, полученные группами ученых из университета Дьюка и университета штата Аризона, показывают, что в действительности происходило нечто большее", - отмечается в исследовании.

Из друзей во враги

На этот раз исследователи проанализировали, к каким группам примыкали 19 самцов шимпанзе, и как часто они перебегали из одной группы в другую в течение семи лет до начала войны.

Они составили схему круга общения шимпанзе, отмечая, с кем чаще всего они проводили время.

Когда два шимпанзе приходили к кормушке вместе чаще, чем с другими особями, их считали друзьями.

"Из анализа можно прийти к выводу, что первые несколько лет - с 1967 по 1970 - самцы первоначальной стаи общались друг с другом", - говорится в исследовании университета Дьюка.

Именно в то время начались разделения: некоторым нравилось проводить больше времени на севере парка, а другим - на юге.

К 1972 году общение между самцами происходило уже исключительно внутри группировок Касакела и Кахама.

Любые встречи между членами группировок заканчивались проявлением силы: шимпанзе бросали друг в друга ветки, улюлюкали и кидались друг на друга.

"Мы слышали улюлюканье с юга и говорили себе: южная группировка наступает! Все северяне с криками и угрожающими жестами взбирались на деревья", - рассказывает одна из участников исследования Энн Пусэй.

Трое подозреваемых

Исследователи считают, что разделение стало следствием борьбы за власть между тремя самцами: недавно ставшим вожаком альфа-самцом Хамфри и двумя южанами - Чарли и Хью.

"Хамфри был крупным. Было известно, что он кидается камнями, и это пугало, - рассказывает Пусэй. - Ему удавалось запугивать Чарли и Хью, когда он сталкивался с ними по отдельности. Но когда они были вместе, он старался обходить их стороной".

На тот момент количество самок было необычно низким, из-за чего, по-видимому, борьба за власть становилась упорнее, выяснили исследователи.

"В результате вражда была не только уделом этих враждовавших самцов. Она влияла на всю сеть социальных кругов, с которыми были связаны самцы", - говорится в исследовании.

Даже если ученые придут к выводу, что нетипичность подобного поведения животных в природе не позволяет связать убийства с какими-то отдельными случаями, это исследование может стать некоторым облегчением для Гудолл.

"Это все было ужасно", - говорит она в документальном фильме, соглашаясь с тем, что ее кормушка невольно стала причиной роста насилия среди шимпанзе.