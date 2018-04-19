SpaceX успешно запустила космический телескоп TESS, предназначенный для поиска экзопланет

Ракета Falcon 9 стартовала 19 апреля в 1:51 по таллиннскому времени с космодрома, расположенного на мысе Канаверал. Отделение первой ступени прошло штатно, и через восемь с половиной минут после старта она совершила успешную посадку на плавучую платформу SpaceX в Атлантическом океане. Через 50 минут после запуска телескоп TESS был выведен на расчетную орбиту, пишет Newsru.com.

Как пишет N+1 , аппарат TESS, разработанный инженерами из NASA и MIT, имеет четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 Мп, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нм. Каждый из этих телескопов имеет поле зрения 24 на 24 градуса, и они направлены таким образом, что вместе образуют единое поле зрения в виде вытянутой полосы. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года основной миссии создаст карту, покрывающую 85% всей небесной сферы.

Новый телескоп будет осуществлять поиск экзопланет транзитным методом. Он заключается в измерении видимой светимости звезды: если вокруг нее обращается планета, то во время прохождения на фоне звезды она будет периодически изменять ее видимую светимость Фиксируя это изменение, астрономы могут определить как сам факт существования планеты, так и некоторые ее характеристики, включая размер.