Что, сразу лето? На юге Эстонии зафиксировали температурный рекорд
9 апреля 2018 г., 12:58
В понедельник в полдень самым жарким местом Эстонии стал город Выру, где столбик термометра поднялся до 19,4 градусов. Прежде 9 апреля в Выру такого тепла не наблюдалось, сообщили синоптики.
Например, в 2013 году в этот день в Выру было всего 4,2 градуса, а снежный покров достигал 31 см, пишет rus.err.ee.
В понедельник днем по всей Эстонии солнечная погода, а к вечеру облачность постепенно уплотнится и местами пройдет небольшой дождь.