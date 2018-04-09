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Что, сразу лето? На юге Эстонии зафиксировали температурный рекорд

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ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

В понедельник в полдень самым жарким местом Эстонии стал город Выру, где столбик термометра поднялся до 19,4 градусов. Прежде 9 апреля в Выру такого тепла не наблюдалось, сообщили синоптики.

Например, в 2013 году в этот день в Выру было всего 4,2 градуса, а снежный покров достигал 31 см, пишет rus.err.ee.

В понедельник днем по всей Эстонии солнечная погода, а к вечеру облачность постепенно уплотнится и местами пройдет небольшой дождь.

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