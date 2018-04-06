К Эстонии приближается шторм Департамент предупреждает о поваленных деревьях и гололеде
6 апреля 2018 г., 16:49
Центр шоссейной информации предупреждает: из-за сильного ветра на дорогах могут быть ветки и поваленные деревья. Вечером дороги могут стать скользкими.
В пятницу после полудня дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе сухое или влажное, пишет Postimees.
Согласно прогнозу, вечером местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха вечером выше нуля, ночью опустится до -2 градусов. Ветер северо-западный, на островах и побережье порывами до 22 м/с. К утру субботы ветер ослабеет.