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К Эстонии приближается шторм Департамент предупреждает о поваленных деревьях и гололеде

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Сильный ветер и штормовое море.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Центр шоссейной информации предупреждает: из-за сильного ветра на дорогах могут быть ветки и поваленные деревья. Вечером дороги могут стать скользкими.

В пятницу после полудня дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе сухое или влажное, пишет Postimees.

Согласно прогнозу, вечером местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха вечером выше нуля, ночью опустится до -2 градусов. Ветер северо-западный, на островах и побережье порывами до 22 м/с. К утру субботы ветер ослабеет.

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