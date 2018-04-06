К Эстонии приближается шторм

В пятницу после полудня дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе сухое или влажное, пишет Postimees .

Согласно прогнозу, вечером местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха вечером выше нуля, ночью опустится до -2 градусов. Ветер северо-западный, на островах и побережье порывами до 22 м/с. К утру субботы ветер ослабеет.