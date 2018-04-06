Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами (видео)

Мужчина выловил рыбу на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Он подарил ее своему ученику Ахмаду Сесераю, а тот, перед тем как вручить улов матери, заглянул рыбе в рот и увидел там зубы, напоминающие человеческие. Диковинка привлекла внимание всех жителей деревни. Пойманная рыба напомнила им большеглазого окуня, пишет "Лента.ру".