Морской монстр. В Индонезии нашли рыбу с человеческими зубами (видео)
6 апреля 2018 г., 15:17
В Индонезии поймали рыбу, зубы которой напоминают человеческие. На видео с необычным существом обратило внимание издание The Mirror.
Мужчина выловил рыбу на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Он подарил ее своему ученику Ахмаду Сесераю, а тот, перед тем как вручить улов матери, заглянул рыбе в рот и увидел там зубы, напоминающие человеческие. Диковинка привлекла внимание всех жителей деревни. Пойманная рыба напомнила им большеглазого окуня, пишет "Лента.ру".
Мать мальчика решила не готовить странную рыбу на ужин, а поместить ее в холодильник и заморозить.
В конце января сообщалось о необычном улове омского рыбака — тот поймал четыре рогатых щуки-мутанта. Новость о странных рыбах дошла до британских СМИ.