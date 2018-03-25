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Young giraffe
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Жираф иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Young giraffe "Jengo" stands in its enclosure in the zoo Frankfurt in Frankfurt am Main, central Germany, on January 30, 2013. The newborn that was born on January 12, 2013 is the seventh child of the 17 year old giraffe "Chira". AFP PHOTO / Nicolas Armer GERMANY OUT
Scanpix

ООН: к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных

25.03.2018 17:20
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В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе.

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире существенно сократится уже к 2050 году, сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия - изменение климата, передает Korrespondent.

В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе.

К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений. Ситуация ухудшится в связи с ростом населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиарда до 2,5 миллиардов человек.

Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

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африка · вымирание · животные
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