Читательница: голодные волки растерзали моих собак

Нападение произошло вчера вечером между 19.30 и 20 часами. По словам Кристийны (имя изменено – ред.), сама она не видела нападения, но уверена, что во всем виноваты волки, потому что в этом районе они появляются постоянно. «От нас недалеко до Имавере, а там совсем недавно волки загрызли одну собаку», - рассказала женщина.

Совсем недавно в дневное время она видела в поле неподалеку от своего дома трех волков, а в другой день ближе к вечеру волк подошел к краю дороги рядом с ее домом. «Здесь этих волков хватает. По утрам, когда я отвожу ребенка на автобус, очень хорошо слышен волчий вой», - рассказала она.