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Eile õhtul langes taas kaks koera huntide rünnakuks. Pildil oleval koeral õnnestus rünnak üle elada.
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Изображенной на фото собаке удалось выжить после нападения волков.

Фото: Lugeja foto

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Eile õhtul langes taas kaks koera huntide rünnakuks. Pildil oleval koeral õnnestus rünnak üle elada.
Lugeja foto

Читательница: голодные волки растерзали моих собак

19.03.2018 13:30
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Вчера в Ярвамаа в деревне Таммекюла волки напали на двух собак. Псу покрупнее удалось выжить, собаку поменьше загрызли насмерть, пишет Postimees.

 

Нападение произошло вчера вечером между 19.30 и 20 часами. По словам Кристийны (имя измененоред.), сама она не видела нападения, но уверена, что во всем виноваты волки, потому что в этом районе они появляются постоянно. «От нас недалеко до Имавере, а там совсем недавно волки загрызли одну собаку», - рассказала женщина.

Совсем недавно в дневное время  она видела в поле неподалеку от своего дома трех волков, а в другой день ближе к вечеру волк подошел к краю дороги рядом с ее домом. «Здесь этих волков хватает. По утрам, когда я отвожу ребенка на автобус, очень хорошо слышен волчий вой», - рассказала она.

Собака поменьше не пережила нападения хищников.

Lugeja foto

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волки · нападение · собаки
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