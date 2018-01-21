Водители, будьте бдительны: на дорогах возможен гололед

Во второй половине дня в субботу поверхность крупных шоссе влажная от солевого раствора. Погода преимущественно облачная без осадков, температура поверхности дорог и воздуха до 2 градусов мороза. На западе страны и островах видимость ограничена густым туманом.

По прогнозу, вечером сохранится облачная погода, но ночью немного прояснится. По регионам ожидаются небольшие снегопады, видимость может быть ограничена туманами, особенно на западе страны. Вечером начнется похолодание, при продолжительных прояснениях температура воздуха до 12 градусов мороза.

Департамент шоссейных путей напоминает водителям о важности сохранения безопасной дистанции между автомобилями. Если водитель может прочесть регистрационный номер движущегося впереди автомобиля, дистанция является опасно короткой.