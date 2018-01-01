В понедельник на дорогах возможна гололедица

Утром покрытие крупных шоссе преимущественно мокрое от солевого раствора, по многим регионам оно покрыто снегом. Больше всего снега выпало на севере стран, и там дороги сильнее всего покрыты снегом. Снег (на западе страны также дождь) идет и по многим другим регионам, в это время видимость ограничена. Температура на дорогах всюду кроме островов минусовая, на дорогах гололедица.

По прогнозу, днем ожидается облачная погода с переменными осадками. Утром осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, днем в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха утром околонулевая, в течение дня по всем регионам поднимется до плюсовой. С приходом теплого и влажного воздуха на дорогах вероятна гололедица, по регионам возможны туманы.