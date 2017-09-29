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TLMP05: LOODUS, ESIMENE LUMI, HÄRMATIS, ÖÖKÜLM, SÜGIS : TALLINN, EESTI, 21NOV11 Loodus, esimene lumi, härmatis, öökülm, sügis. lt/Foto:LIIS TREIMANN
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Ночные заморозки. Фото иллюстративное

Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

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TLMP05: LOODUS, ESIMENE LUMI, HÄRMATIS, ÖÖKÜLM, SÜGIS : TALLINN, EESTI, 21NOV11 Loodus, esimene lumi, härmatis, öökülm, sügis. lt/Foto:LIIS TREIMANN
LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Холодное утро: в Эстонии отмечены первые заморозки

29.09.2017 08:44
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Сегодня первые заморозки были отмечены в Центральной и Южной Эстонии, пишет Järva Teataja.

По данным службы погоды, сегодня в 6 утра в Выру температура опустилась до -0,4, в Йыгева до -0,2 и в Куусику до -0,1 градуса. В Валга температура опустилась до нуля, а в Тюри до +0,9 градуса.

В других регионах Эстонии в это время температура была около двух градусов тепла, а на островах приближалась даже к десяти градусам.

Утром преимущественно облачно, без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений. Температура воздуха 7-11 градусов. Днем ожидается переменная облачность, обильных осадков не предвидится. Но к вечеру в Вирумаа и в окрестностях Чудского озера могут пройти небольшие дожди. Восточный ветер будет слабым, температура воздуха 11-15 градусов.

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