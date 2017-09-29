Холодное утро: в Эстонии отмечены первые заморозки

Сегодня первые заморозки были отмечены в Центральной и Южной Эстонии, пишет Järva Teataja .

По данным службы погоды, сегодня в 6 утра в Выру температура опустилась до -0,4, в Йыгева до -0,2 и в Куусику до -0,1 градуса. В Валга температура опустилась до нуля, а в Тюри до +0,9 градуса.

В других регионах Эстонии в это время температура была около двух градусов тепла, а на островах приближалась даже к десяти градусам.

Утром преимущественно облачно, без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений. Температура воздуха 7-11 градусов. Днем ожидается переменная облачность, обильных осадков не предвидится. Но к вечеру в Вирумаа и в окрестностях Чудского озера могут пройти небольшие дожди. Восточный ветер будет слабым, температура воздуха 11-15 градусов.