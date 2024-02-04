Морозы возвращаются: на Эстонию надвигается новая волна холода

В ночь на понедельник переменная облачность. На островах по многим регионам снегопады, в материковой части страны снег местами. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный, на северо-западе также северо-западный, 3–9, на побережье островов порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2–8 градусов мороза, на побережье островов местами ноль градусов. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег, местами метели. В первой половине дня ветер переменных направлений, 1–6 м/с. Во второй половине дня ветер северо-западный, к вечеру поднимется до 4–10, на островах и западном побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла.