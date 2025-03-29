В воскресенье днем воздух местами прогреется до 16 градусов

в Агентстве окружающей среды, в ночь на воскресенье в западной части Эстонии облачность начнет увеличиваться, и после полуночи местами пройдет дождь. На востоке страны малооблачно, переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 2-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +5 градусов.

На Чудском озере ветер юго-западный, 4-8 м/с. Высота волны на свободной от льда воде 0,4-0,8 метра. Без осадков, видимость преимущественно с хорошая, возможна дымка. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла.

В воскресенье днем облачно с прояснениями. В западной и северной Эстонии местами дожди. Ветер юго-западный, 2-7, в восточной Эстонии порывами до 11 м/с. Вечером ветер ослабнет и, начиная с островов, повернет к восточным направлениям. Температура воздуха днем 11-16, в зоне осадков и на подветренном побережье - 4-10 градусов тепла.

На Чудском озере ветер юго-западный, 4-8, порывами до 11 м/с, ближе к вечеру ослабеет до юго-восточного и восточного. Высота волны на свободной от льда воде 0,5-1,2 метра. Без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха днем 7-10 градусов тепла.