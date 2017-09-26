Фото: из-за продуктов в магазине Konsum выползла змея

Сегодня утром в Валга в находящийся в торговом центре Siil магазин Konsum заползла змея. Маленький уж появился из-под находящихся в продуктовом зале поддонов. Незваного гостя обнаружил работник магазина, пишет Valgamaalane .

"Сегодня в 10.24 в Центр тревоги сообщили, что в Валга на улице Ю. Куперьянова в магазине Konsum под поддонами у касс спрятался 30-40-сантиметровый уж. Спасатели поймали безвредное животное и отвезли его на природу", - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

По словам очевидцев, инцидент разрешился спокойно, паники не возникло.

Ужи в Валгамаа в этом году уже не раз появлялись у домов или даже забирались внутрь.

Например, в конце августа уж хотел забраться в многоквартирный дом в Тырва. Тогда некоторые сочли инцидент неприятным и даже пугающим, а некоторые наоборот заявили, что речь идет о полностью безопасном и даже полезном для людей животном, которое ловит мышей.

И спасателям связанные с ужами вызовы в этом году поступали несколько раз. Последний случай, не считая сегодняшнего, был 15 августа. Тогда спасателей вызвали в деревню Карьятнурме, где, по словам звонившего, в теплицу заползла змея. Как оказалось, это был уж. Спасатели отвезли рептилию на природу.

Еще в двух случаях спасателям в этом году пришлось ловить ужей в доме на улице Кёйе. 11 апреля в 19.07 в Центр тревоги сообщили, что в находящемся на улице жилом доме - змея. Спасатели тогда поймали забравшегося в кладовку ужа, который достигал почти метра в длину. Змею отвезли обратно на природу.

23 июля в Центр тревоги вновь сообщили о змее, заползшей в комнату дома по улице Кёйе. Спасатели вынесли спрятавшегося у печки ужа обратно на улицу.