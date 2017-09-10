prognoz.ee -
Погода
Orkaan Irma läheneb Florida osariigile.
1/1

Ураган "Ирма" приближается к штату Флорида.

Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

foto
//f7.pmo.ee/Mp_NHf5McYcnmCheK0Q_sThKvFE=/200x200/filters:focal(303x153:2518x1291)/nginx/o/2017/09/10/7086017t1h0283.jpg
//f7.pmo.ee/Ea7-2QES2FSifoip4lRq8ghy-n4=/566x0/nginx/o/2017/09/10/7086017t1h0283.jpg
Orkaan Irma läheneb Florida osariigile.
CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Шериф умоляет не стрелять в ураган "Ирма": пули вернутся

10.09.2017 12:19
Распечатать

Во Флориде власти умоляют обладателей оружия не стрелять в ураган "Ирма", который вновь набрал мощь по мере приближения к берегам американского штата. Специальное предупреждение опубликовано в Twitter шерифа округа Паско, пишет Newsru.com.

Предостережение офиса шерифа стало реакцией на необычный флешмоб, который начал 22-летний житель Флориды Район Эдвардс. Он создал событие в Facebook, и к его идее - пострелять в ураган - присоединились десятки тысяч человек, передает АР.

"Сочетание стресса и скуки побудило меня начать это… Реакция (сообщества) стала для меня сюрпризом", - заявил Эдвардс.

По данным на утро воскресенья, 25 тысяч человек заявили о своем участии, еще 53 тысячи - о заинтересованности в событии "Shoot at Hurricane Irma".

В офисе шерифа таким развитием событий обеспокоены. Там с помощью инфографики показали, что мощные вихри могут вовлечь выпущенные пули в круговорот, и те увеличат поражающую силу урагана и даже могут убить людей.

По данным властей Флориды, предписания об эвакуации выданы более чем шести миллионам жителей штата. Власти организовали убежища с сотней тысяч мест, однако для их работы нужна помощь.

"Эй вы, кто там палит по ураганам из ружей! Может, ретвитните и это тоже, чтобы волонтеры пришли в убежища?" - призывают в офисе шерифа округа Паско. 

"Ирма" - самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане ураганов за всю историю наблюдений. На неделе он прошелся по некоторым островам в карибском регионе, разрушив до 95% построек на островах Барбуда и Сен-Мартен. Жертвами стихии стали свыше 20 человек.

Проходя над Кубой, "Ирма" ослабела до уровня урагана третьей категории, но над водой снова набирает силу. Ожидается, что к побережью США ураган подойдет со скоростью ветра около 250 км/ч.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
10.09.17
"Ирма" обрушила на Гавану девятиметровые волны 		09.09.17
Обеспокоенная эстонка из Флориды: люди массово уезжают, за спиной остается город-призрак
09.09.17
Разрушительный ураган «Ирма» сеет панику: эстонец показал, что творится во Флориде (фото) 		09.09.17
Власти Флориды попросили эвакуировать почти шесть миллионов человек из-за урагана
08.09.17
Эстонка в преддверии урагана: повсюду паника, в магазинах выстроились огромные очереди 		08.09.17
СМИ: от урагана "Ирма" пострадали более миллиона человек
07.09.17
Фото и видео: разрушительный ураган "Ирма" унес жизни не менее 10 человек 		07.09.17
Фото и видео: мощнейший за всю историю ураган «Ирма» ровняет с землей здания
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
ураган · флорида
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook