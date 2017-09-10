Шериф умоляет не стрелять в ураган "Ирма": пули вернутся

Предостережение офиса шерифа стало реакцией на необычный флешмоб, который начал 22-летний житель Флориды Район Эдвардс. Он создал событие в Facebook, и к его идее - пострелять в ураган - присоединились десятки тысяч человек, передает АР.
"Сочетание стресса и скуки побудило меня начать это… Реакция (сообщества) стала для меня сюрпризом", - заявил Эдвардс.
По данным на утро воскресенья, 25 тысяч человек заявили о своем участии, еще 53 тысячи - о заинтересованности в событии "Shoot at Hurricane Irma".
В офисе шерифа таким развитием событий обеспокоены. Там с помощью инфографики показали, что мощные вихри могут вовлечь выпущенные пули в круговорот, и те увеличат поражающую силу урагана и даже могут убить людей.
To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) 10 сентября 2017 г.
По данным властей Флориды, предписания об эвакуации выданы более чем шести миллионам жителей штата. Власти организовали убежища с сотней тысяч мест, однако для их работы нужна помощь.
"Эй вы, кто там палит по ураганам из ружей! Может, ретвитните и это тоже, чтобы волонтеры пришли в убежища?" - призывают в офисе шерифа округа Паско.
"Ирма" - самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане ураганов за всю историю наблюдений. На неделе он прошелся по некоторым островам в карибском регионе, разрушив до 95% построек на островах Барбуда и Сен-Мартен. Жертвами стихии стали свыше 20 человек.
Проходя над Кубой, "Ирма" ослабела до уровня урагана третьей категории, но над водой снова набирает силу. Ожидается, что к побережью США ураган подойдет со скоростью ветра около 250 км/ч.