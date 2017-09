Шериф умоляет не стрелять в ураган "Ирма": пули вернутся

Предостережение офиса шерифа стало реакцией на необычный флешмоб, который начал 22-летний житель Флориды Район Эдвардс. Он создал событие в Facebook, и к его идее - пострелять в ураган - присоединились десятки тысяч человек, передает АР.

"Сочетание стресса и скуки побудило меня начать это… Реакция (сообщества) стала для меня сюрпризом", - заявил Эдвардс.

По данным на утро воскресенья, 25 тысяч человек заявили о своем участии, еще 53 тысячи - о заинтересованности в событии "Shoot at Hurricane Irma".

В офисе шерифа таким развитием событий обеспокоены. Там с помощью инфографики показали, что мощные вихри могут вовлечь выпущенные пули в круговорот, и те увеличат поражающую силу урагана и даже могут убить людей.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv