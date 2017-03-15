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Чудское озеро.

Фото: Politsei- ja piirivalveamet

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Politsei- ja piirivalveamet

С 18 марта будет запрещен выход на лед Чудского озера

15.03.2017 13:03
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Начиная с этой субботы, 18 марта, будет установлен запрет на выход лед всего Чудского озера, так как из-за теплой погоды лед стал хрупким и находиться на льду опасно.

По словам старшего комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, состояние льда ухудшилось очень быстро. В последние несколько дней пограничники несколько раз приходили на помощь рыбакам, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

«Предстоящие пару дней любители рыбной ловли могут еще использовать, но с субботы выход на лед будет запрещен как на транспортных средствах, так и пешком, – сказал Клаус. - Так как обстановка на озере может измениться очень быстро, советуем перед выходом на лед ознакомиться с информацией о состоянии льда и действующими ограничениями. Профессиональные рыбаки должны в четверг и пятницу убрать сети».

 Информацию о действующих запретах на выход на лед и о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны либо на ближайшем кордоне.

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запрет · лед · чудское озеро
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