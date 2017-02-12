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Koer kukkus Emajõkke. Pilt on illustreeriv.
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Собака. Иллюстративный снимок.

Фото: Mihkel Maripuu

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Koer kukkus Emajõkke. Pilt on illustreeriv.
Mihkel Maripuu

Собака ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома

12.02.2017 17:49
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Какая бы беда не произошла, наши питомцы остаются преданными до конца. Одного такого стойкого пса работники латвийской передачи «Degpunktā» встретили у сгоревшего дома в Латвии, в волости Планю, в котором, к сожалению, погибла одна из жительниц.

После 12 часов работы пожар, в пятницу утром, наконец, был потушен. После ЧП можно было наблюдать грустную картину: обледенелые руины, разбросанные вокруг бытовые вещи и замерзший сторож, который спал на кучке чистых вещей и сознательно не покидал свою территорию. В четверг вечером в деревянном доме, который охранял пес, начался сильный пожар, пишет Rus.Tvnet.

В доме было несколько квартир, но постоянно в нем жили толькео два человека и их четвероногие друзья. Куда после пожара пропал второй житель, пожарные прокомментировать не смогли, однако, было понятно, что мужчине придется искать новый дом.

Фото и видео можно посмотреть ЗДЕСЬ

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пожар · собака · хозяйка
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