Ответ эксперта: что во тьме ночной висит у нас над головами?

Большую часть января небо над Эстонией днем и ночью было покрыто тучами. Но когда наконец небеса очистились, люди увидели нечто необыкновенное.

Около шести часов вечера, когда темнеет, в юго-западной части горизонта загорается яркая звезда. Или не звезда, но что тогда? В слабенькие театральные бинокли кому-то удавалось разглядеть какие-то ножки-рожки и даже щупальца. Люди, верящие печатному слову, цитировали новостные порталы со статьями о приближении к Земле Международной космической станции. Романтики и любители фантастики грезили о НЛО. В социальных сетях начались жаркие споры:

- Сириус!

- Астероид Веста!

- Юпитер!

- Венера!

Жаль, что никто не догадался заключить пари на что-то ценное и вкусное. Один из спорщиков точно выиграл бы. Наблюдая ежевечерне в темно-синем небе ярчайший кружок и уже порядком привыкнув к нему, журналист нашей редакции все-таки решил докопаться до истины и связался с профессионалами.

Советник по астрономии Тартуской обсерватории, доктор астрономических наук Тыну Вийк без промедления ответил: "Наша космическая гостья - Венера. Именно эта планета с конца января по 25 марта хорошо видна с территории Эстонии".

Астроном объяснил, что Венера — третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны и видна незадолго до восхода и через некоторое время после захода Солнца, что дало повод называть ее и Вечерней, и Утренней звездой. Венеру легко распознать, так как по блеску она намного превосходит самые яркие звезды.

Как еще отличить планету от искусственного тела? "Планеты движутся гораздо медленнее искусственных спутников, которых на небе полным-полно. А что касается МКС, то если бы она и была видимой с нашей территории, то не была бы такой яркой, а мерцала бы и гораздо быстрее двигалась", - ответил ученый.

Венера будет светить нам по утрам и вечерам вплоть до 25 марта. И, как советует Тыну Вийк, давайте приглядимся: где-то совсем недалеко от Венеры, по космическим меркам, разумеется, можно увидеть красноватый Марс, который тоже сейчас находится очень близко к Земле.