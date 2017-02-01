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На поверхности Луны нашли древний кислород с Земли

01.02.2017 12:29
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Луна вызывает волнение земных океанов, а Земля невольно «делится» со своим спутником кислородом, причем на протяжении очень долгого времени — около 2,4 млрд лет.

Тонкий слой ионов кислорода оседает в лунной почве, заключили специалисты. Энергетические частицы солнечного ветра бомбардируют Луну почти все время, за исключением пяти дней каждый месяц, когда на пути Солнца возникает Земля. В этот период ионы земного кислорода переносятся солнечным ветром на поверхность спутника, а в остальное время характеристики ионов вокруг Луны отличаются, передает New Scientist.

Японские ученые из Университета Осаки, обнаружившие этот удивительный факт, также считают, что впервые этот процесс начался около 2,4 млрд лет назад во время так называемой кислородной катастрофы, которая привела к значительному изменению состава атмосферы Земли и появлению в ней свободного кислорода, пишет "Моя Планета".

С тех пор некоторые ионы кислорода попадают в лунный грунт, где задерживаются на глубине до 2 мкм.

«Большая часть кислорода на Земле производится за счет фотосинтеза. Наше исследование подтверждает, что процессы на нашей планете оказывают непосредственное влияние на Луну», — отметил профессор Университета Осаки Кэнтаро Тэрада.

Если атмосферные частицы, хранящиеся в лунном грунте, удастся распознать и изучить, специалисты получат уникальную информацию о ранней Земле.

Открытие ученые сделали благодаря данным, собранным японским космическим аппаратом «Кагуя», который находился на орбите Луны с 2007 по 2009 год, после чего врезался в поверхность спутника, но продолжил собирать различную информацию.

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